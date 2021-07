"Eres más malo que la droga": Ana Morgade, durísima contra Toni Cantó

La cómica y presentadora de Yu no te pierdas nada, Ana Morgade, ha sido más que dura contra el nuevo director de la Oficina del Español en la Comunidad de Madrid, Toni Cantó.

El nombre del expolítico de Ciudadanos ha estado en boca de todos desde que el pasado miércoles la presidenta de la región madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le creara este puesto.

La última en cargar contra él ha sido Morgade. La humorista ha recuperado una declaración que dio Cantó en una entrevista en El Español en enero del 2019. Por aquel entonces, el todavía político de Ciudadanos aseguró que no podía trabajar de actor en Cataluña.

“Es obvio que hay territorios donde por hacer teatro en español ya no puedes entrar, como en Cataluña. Yo hace años que no puedo trabajar allí por hacer teatro en español, y les pasa a muchísimas compañías y es un retroceso brutal. Si te significas políticamente en este país pagas un precio, y yo se que hay sitios donde no voy a poder ir y me parece una autentica vergüenza. Si los artistas son castigados por esto, se consigue una sociedad cada vez más limitada”, afirmó.