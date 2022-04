Errar el tiro con Rusia

Diecisiete meses pasé haciendo cola a las puertas de la cárcel, en Leningrado, en los terribles años del terror de Yezhov. Un día alguien me reconoció. Detrás de mí, una mujer —los labios morados de frío— que nunca había oído mi nombre salió del acorchamiento en el que todos estábamos y me preguntó al oído (allí se hablaba solo en susurros):

Durante el franquismo y hasta la Constitución de 1978, cualquier cargo público que quisiera acceder a una plaza debía jurar lealtad a los Principios del Movimiento Nacional para mostrar su adhesión al régimen. Ello ocasionó, por ejemplo, que un montón de profesorado antifranquista tuviera que jurarlos si quería dar clase una vez pasadas las oposiciones. Si se les hubiera aplicado una españolofobia paralela a la rusofobia imperante —no contra un dictador, no contra un gobierno, sino contra un país— no habrían podido abandonar el país.

Es estremecedor, pues, saber que se exigen condenas del régimen de Putin a gente muy diversa, artistas, tenistas (al resto de deportistas, no tanto), cantantes..., cuando, si lo hacen (hay quien lo hace, por supuesto), quedan a merced del régimen dictatorial, sobre todo si viven en Rusia. ¿Se imaginan si se hubieran aplicado esas medidas en la España franquista, por ejemplo, por connivencia con el régimen nazi o por ser un país dictatorial? Era difícil condenar directamente al régimen porque esa condena habría resultado condenatoria. Es doloroso ver que diferentes universidades instan a las y los estudiantes rusos a volver a su país por el simple hecho de ser de donde son. Por ser de un lugar determinado. Justo cuando ninguna ni ningún pianista de Rusia, eran cinco, ha podido venir al Concurs Maria Canals porque no han podido salir del país.

Se ponen a la altura de Meta Platforms que permite a usuarias y usuarios de Facebook y de Instagram de algunos países (por algún sitio se empieza) incitar a la violencia contra el ejército ruso y a la muerte de Vladimir Putin y el presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko , según correos electrónicos internos de Meta descubiertos por Reuters el pasado jueves 10 de marzo. Un cambio temporal (?) en su política de incitación al odio, afirman con cinismo. Como si el odio y Meta no fueran casi sinónimos. De momento, no permitirán todavía ataques contra la población rusa en general.

“Personalmente y mientras no prohíban leer, me cobijaré en libros que, escritos hace tiempo, mucho antes de Putin, este émulo de Stalin, exponen en forma de obra maestra todos los estragos y los horrores de las guerras”

La rusofobia mutila la literatura, la cultura, toda, tanto la europea como la universal. Alimenta y da razones al dictador; además, la intolerancia europea y yanqui no ayuda a los grupos pacifistas que plantan cara a la guerra en las calles de Rusia, no va a favor de cada disidente que se juega el físico, que se expone a multas y a penas de cárcel considerables. Por el contrario, desde el momento que podría victimizar a quien no mueve un dedo, a quien no disiente, contribuye a aislar y dejar aún en una mayor soledad a quien protesta.