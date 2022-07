Errejón comparte los cientos de mensajes que ha recibido tras su intervención en el Congreso

Mirando a la bancada de la derecha, el diputado afirmó que la nueva Ley de Memoria Democrática no tiene nada que ver con las víctimas de ETA y sí con las de la dictadura.

“Esta no es una ley ni una discusión sobre las víctimas de ETA. Tengan la decencia, señorías de la derecha, de no instrumentalizarlas para sus intereses electorales”, señaló.

Dijo Errejón que esta es una ley “sobre la memoria de las víctimas del golpe de Estado y de los 40 años de dictadura”: “No es una ley sobre dolores del pasado, es una ley sobre dolores que suceden hoy. Todos los días. Esta es una ley del dolor de los que no tienen dónde ir a recordar a sus familiares porque están enterrados en una cuenta”.

“Aprobamos la ley de memoria democrática. Los hijos de los vencedores no pierden un solo derecho. Los hijos de los que nunca se dieron por vencidos volvemos a casa con orgullo: España os da las gracias”, escribió en Twitter con su discurso.

Horas después del discurso de Errejón, el diputado ha compartido los cientos de mensajes que ha recibido de personas a las que va a beneficiar esta ley y que no saben dónde están enterrados sus antepasados.

“Hoy estoy recibiendo cientos de mensajes así. No son mensajes del pasado, sino de un dolor y un silencio demasiado presente. Somos descendientes de quienes no se dieron nunca por vencidos. Recordar para que no los venzan nunca más”, ha escrito el diputado.