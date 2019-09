Errejón: "Si el PSOE quiere la abstención de Rivera o Casado será incompatible con nosotros"

Europa Press News via Getty Images

Preguntado por Andalucía y Barcelona, Errejón no ha descartado presentarse en esas regiones. “Mucha gente nos está escribiendo muy ilusionada. Creo que hay posibilidades electorales”, ha aseverado.

También se ha referido al día después, a los posibles pactos de Gobierno. Y no descarta nada porque “en política no siempre puedes elegir lo que más te gusta”.

Pero sobre la posibilidad de un pacto con PSOE y Ciudadanos, Errejón lo rechaza. “En el Parlamento español va a haber una mayoría progresista, no hay ninguna encuesta que diga lo contrario. Si el PSOE quiere la abstención de Rivera o Casado, será un camino incompatible con nosotros”.

Así que toca mirar a la izquierda, donde aparece la figura de Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, expartido de Errejón.

Sobre la relación con él, responde: “No tiene sentido pedirle a todos los líderes políticos que sean amigos. Esto no es Gran Hermano. No puedo prometer que me lleve bien con toda la gente con la que llegue a acuerdos, pero sí que, por encima de mis tripas, pondré la necesidad de que haya acuerdo progresista”.