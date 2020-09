"Es difícil de entender": Samanta Villar relata el duro momento que vive Yolanda Ramos con covid-19 en las Islas Mauricio

Yolanda Ramos protagonizó este martes el programa de Samanta Villar, Samanta y la vida de..., en el que repasó algunos de los momentos más duros de su vida como los abortos espontáneos que sufrió.

Sin embargo, al acabar el programa, Villar comentó en Twitter el motivo por el que Ramos no habría podido ver el programa. La actriz se encuentra con covid-19 en las Islas Mauricio, donde estaba grabando la película Amor de madre, de Paco Caballero, en el país. Según ha contado la periodista, Ramos no está pasando por una buena situación en la que no puede salir y donde dice que el trato es “difícil de entender”.

“A Yolanda Ramos le encantaría ver Samanta y la vida de..., pero está con COVID en Isla Mauricio, donde rodaba. El protocolo del país está siendo duro, las condiciones del hospital sorprendentes, sin poder salir a pesar de ser asintomática y el trato difícil de entender. Pero resiste”, ha escrito en su tuit.