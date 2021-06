Es imposible no soltar una lágrima con la despedida de Mamen Mendizábal de 'Más Vale Tarde'

Mamen Mendizábal ha cerrado una etapa de más de 9 años en Más Vale Tarde y lo ha hecho con una emotiva despedida.

La periodista ha querido dar las gracias a los espectadores y ha señalado lo importante que ha sido para ella tener a la audiencia detrás: “Saber que están ahí al otro lado, viéndonos. Ese es el motor de todo lo que hacemos aquí. Ese es el motor de nuestra vida profesional. Ustedes son lo importante, no yo”.

Mendizábal ha recordado lo duros que fueron esos primeros programas, en plena resaca de la grave crisis económica que vivió España. También ha comentado que termina esta etapa, espera, con el final de una pandemia “que nos ha dejado tan dolidos como desconcertados”.

“Contarles desde esta silla lo que pasa es un privilegio y una enorme responsabilidad también”, ha asegurado. La presentadora ha pedido perdón “si no he estado acertada en ocasiones” o por si se ha dejado llevar por sus pasiones “porque a mí me mueve la justicia social, la pelea a cara descubierta por hacer de esta una sociedad donde ser mujer o ser gay no sea ser menos automáticamente”.

Para terminar ha tenido palabras de agradecimiento con su equipo, del que ha dicho que ha sido su pasión: “No se puede tener a mejores compañeros de viaje”. Justo en ese instante ha entrado a plató parte del equipo de Más Vale Tarde para darle un ramo de flores y un aplauso a Mendizábal.