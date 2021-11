Es Navidad: apúntate a la solidaridad

Esta de moda dar. En realidad lleva de moda los últimos años, aunque en nuestro mundo consumista la pandemia nos ha permitido también darnos cuenta de que la sociedad tiene muchas carencias y, por ello, en la medida de lo posible es importante compartir y ayudar. La Unión Europea monetiza bonos verdes y las pequeñas asociaciones y fundaciones buscan en ésta época ser elegidas para regalos de reyes o de amigos invisibles.

A día de hoy no hay empresa que no tenga una reputación social corporativa fuerte y sensible a las necesidades de la sociedad más cercana, la de la tierra. Hasta ahora la moda eran las grandes organizaciones internacionales, pero estas tienen el apoyo de los presupuestos generales del estado y de las organizaciones multilaterales como la ONU. Sin embargo, las fundaciones pequeñas cuentan con la garantía de ayudar a las personas cercanas, a las necesidades más locales y muchas veces olvidadas. Por ello es un lujo contar con personas que dan su tiempo gratuitamente, o sus conocimientos, y también ayudan con algo de sus ahorros invertidos en los que más lo necesitan.