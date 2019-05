¿Es necesario asumir riesgos para obtener éxito empresarial?

No importa si no eres una persona arriesgada por naturaleza

Personalmente, no me considero una persona que arriesgue por naturaleza. Sin embargo, lo que sí se me da bien es anticipar lo mejor posible todas las posibles repercusiones de una decisión de las arriesgadas, y tomar las medidas oportunas para minimizar la incertidumbre y resultados negativos en caso que vayan saliendo. Cuando arriesgar es ineludible, esta preparación es clave.

Los beneficios de asumir riesgos de forma calculada en los negocios

Ser capaz de asumir riesgos habiendo llevado a cabo antes un análisis detallado de la situación tiene muchos beneficios en el mundo de los negocios:

1. Diferenciarse de los demás

A día de hoy existen cantidad de productos digitales que ofrecen las mismas prestaciones que sus competidores y siguen la misma estrategia de comercialización. Salen adelante gracias al apoyo de fondos de inversión y luego van desapareciendo poco a poco. Los que tienen éxito lo hacen asumiendo riesgos, centrándose en necesidades específicas que nadie más cubre o utilizando estrategias de marketing rompedoras para llegar a los consumidores. En igualdad de condiciones, distinguirse lo suficiente para no ser “uno más del montón” es lo que permite a las empresas crecer y triunfar.

2. Poder descubrir nuevos productos / oportunidades de crecimiento

Optar por seguir un camino diferente al de la mayoría, no solo te permite destacar, sino también descubrir nuevas oportunidades para hacer crecer tu negocio y / o crear productos totalmente innovadores. La decisión de Apple de entrar en el mundo de la telefonía móvil

es un buen ejemplo de esto. No sabían nada sobre el desarrollo de software para teléfonos móviles, pero arriesgaron. A medida que el uso del iPhone creció, también lo hicieron sus aplicaciones y funciones, y acabaron convirtiéndose en lo que muchos consideran el producto imprescindible para la vida cotidiana de las personas.

3. Aprender más sobre tu negocio, tu mercado, y sobre ti mismo

Por último, asumir riesgos es una prueba de fuego para entender tu propio mercado y el potencial que tiene tu negocio en él. Si arriesgas, aunque fracases, seguro habrás descubierto algo que no sabías sobre las necesidades de tus consumidores e identificado qué errores has cometido para no repetirlos. Usa todo lo que has aprendido en este primer intento para enfrentar mejor la siguiente oportunidad que se presente.

Creo que como empresarios, el riesgo es algo con lo que debemos convivir y estar dispuestos a aceptar si queremos seguir adelante. Eso sí, arriesgaremos sólo cuando lo que podamos ganar sea más valioso que lo que podemos perder.

