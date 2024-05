Compone una canción con los comentarios racistas que recibe y el resultado es de premio

La creadora de contenido Yin Hanna (@yinhanna_), una chica española de origen asiático, ha interpretado en su cuenta de TikTok una canción sólo con los comentarios racistas que ha recibido en sus vídeos subidos a la red social.

La tiktoker ha utilizado los comentarios racistas, faltosos y discriminatorios vertidos contra ella para elaborar con ellos una canción y cantarla en su cuenta mientras toca el piano, una idea que ha incendiado las redes.

La ocurrencia ha recibido un gran apoyo en TikTok, puesto que el vídeo ha conseguido ya más de un millón de reproducciones y más de 86.400 me gustas, además de 5.709 comentarios por el momento.

"Si naciste en China y tus papás son chinos... Eres china. Ahora ve a Suiza y hazte suiza, pero serás china", "Catalana de Pekín, ¡¡¡pero eres China!!!", o "Es muy simple la explicación, si un conejo nace en un gallinero... ¿es conejo o gallina?", han sido algunas de las vejaciones que Yin Hanna ha utilizado para componer su canción.

Para el estribillo, ha utilizado dos comentarios que algunos usuarios le han dirigido burlándose de la manera de pronunciar que, en ocasiones, tienen los dependientes chinos que trabajan en los bazares: "Cualenta céntimos" y "fondo delecha".

Algunas burlas más que la creadora de contenido ha usado para componer la letra de su canción son: "Claro que sí, del Pekín catalán, justo al ladito de Lérida", "Una china que habla muchos idiomas" o "Yo digo chinita guapa".

En la descripción del vídeo, la tiktoker ha agradecido la idea a su padre, y ha explicado que fue él quien le planteó tomarse estos comentarios con humor y utilizarlos para hacer una crítica al racismo que recibe.

Asimismo, los usuarios de TikTok también han reconocido de manera muy positiva esta ingeniosa idea, y la han felicitado por su ingenio y talento: "Oye, pues has sabido aprovechar los comentarios malos para hacer una canción que encima te saca vozarrón, tienes un don amiga"; "Has cogido toda la miseria de seres infrahumanos y has hecho arte con ello... olé tú. Nivel Dios, mi respeto y admiración".