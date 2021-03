Buckingham, un palacio abonado al escándalo

La entrevista del príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey ha caído como una bomba en el palacio de Buckingham. En Reino Unido no se habla de otra cosa y la reina Isabel II ha tenido que emitir este martes un comunicado en el que declara que tratará las “preocupantes” acusaciones de racismo de forma privada. Además, algunos amigos del príncipe Carlos han desvelado a Vanity Fair que el heredero está “en estado de desesperación” ante un posible descenso de su popularidad igual que sucedió cuando Lady Di habló sobre sus infidelidades.

La infidelidad que puso contra las cuerdas el futuro de la monarquía en Reino Unido se confirmó, entre otras cosas, por la publicación de unas explícitas grabaciones entre Carlos y Camila. No han sido el único audio que ha dado un susto a la familia de Isabel II. En 1992, el mismo año en el que los príncipes de Gales anunciaron su intención de divorciarse, también se filtraron unas grabaciones de la princesa Ana , recién divorciada de su primer marido con James Gilbey.

Por no hablar de las portadas de Sarah Ferguson besándose con su asesor fiscal mientras estaban de vacaciones en la Costa Azul. Entonces fue todo un escándalo y ahora puede que sea una de las tramas que preparan los guionistas de The Crown que, con los Windsor, tendrían para más temporadas que Cuéntame. Si echamos la vista atrás, es imposible no mencionar la abdicación de Eduardo VIII por el rechazo de su familia a Wallis Simpson o los múltiples romances, portadas y escándalos de la princesa Margarita. Aunque ninguno con las implicaciones que cercan ahora mismo al príncipe Andrés, duque de York.