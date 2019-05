España: la economía con más crecimiento de la zona euro

MarianVejcik via Getty Images

MarianVejcik via Getty Images

Como decíamos al principio, gran parte de este crecimiento se puede atribuir al gran aumento que ha experimentado la inversión en la economía, o lo que se conoce como la formación bruta de capital. Una inversión que, en su conjunto, ha crecido un 1,5%. Especialmente, esta se ha visto más intensificada en la inversión de bienes de equipo, la cual se ha incrementado un 3,8%. No obstante, hay que añadir la moderación que han experimentado el consumo de los hogares, que ha crecido una décima por debajo del registro anterior, así como el alza en el gasto de las administraciones públicas, el cual se ha incrementado en un 0,4%.

Por lo general, estamos viendo un crecimiento en la economía española que, de una forma u otra, aporta un mayor respiro a la economía, que no pasaba por sus mejores momentos. Tras las elecciones, las políticas que se desean aplicar, de cara a la opinión de Bruselas, no son las adecuadas para seguir manteniendo un crecimiento estable en la economía española. No obstante, aún estas se encuentran pendientes de aprobación por parte de la autoridad monetaria.

Por poner sobre la mesa algunos datos de interés, el deflactor del PIB, que mide la evolución de los precios de los bienes y servicios que produce la economía española, ha registrado un 0,8%. En base a la oferta, El Valor Añadido Bruto (VAB) de industriales se ha incrementado un 0,4% frente a una caída del 1,3% que sufría el mismo indicador en el trimestre precedente.

La construcción, un sector que, durante todo el año pasado, no deja de crecer y aspira a madurar durante el trascurso de este año y consolidar los precios, ha crecido un 6,9% de forma interanual, tres décimas menos que el trimestre anterior, pero que teniendo en cuenta el gran auge que vivió la construcción en 2018, las moderaciones del sector para este año eran previsibles. El sector servicios mantiene su crecimiento en el 3%.

En base a la demanda, cabe destacar la formación bruta de capital, la inversión, la cual ha jugado, como hemos indicado, un papel determinante en los crecimientos cosechados. Esta ha experimentado una expansión del 4,7%. Concretamente, esta se ha visto aumentada por el incremento que han sufrido tanto la inversión en vivienda (4,6%), como la de bienes de equipo (6,8%). También debemos destacar las cifras de consumo y gasto de los hogares, que han crecido al 1,5% y 1,4% respectivamente, moderando sus crecimientos contrastablemente.

Según el INE, la contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB ha sido de 2,2 puntos. Por otro lado, la demanda exterior presenta una aportación de 0,2 puntos, cuatro décimas por encima de las registradas durante el trimestre anterior. Por último, también se han registrado las ventas minoristas, las cuales, con incremento del 0,3%, encadenan seis meses consecutivos de incrementos de forma interanual.



Síguenos también en el Facebook de El HuffPost Blogs