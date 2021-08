España no llega a su objetivo de vacunación, pero la campaña sigue siendo un éxito

Jorge Gil/Europa Press via Getty Images

Jorge Gil/Europa Press via Getty Images Varias personas esperan a ser vacunadas en la Ciudad de las Artes de Valencia, el 16 de agosto de 2021.

No están vacunados los 33,2 millones que conforman el 70% de los habitantes del país, pero sí han completado su pauta 30,6 millones de personas , un 71,8% de la “ población a vacunar ”, es decir, los mayores de 12 años, pues para los niños no se ha aprobado todavía un suero.

“En España no hay esas bolsas de reticencia que hay en otros países, y el porcentaje de antivacunas es muy pequeño”, coincide Fernando José García López, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). García López afirma que, aunque “la gente pudo tener una cierta reserva al principio, parece que ahora ha desaparecido”.

Efectivamente, en noviembre de 2020, poco antes de que llegaran las primeras vacunas a España, el 47% de los encuestados por el CIS dijeron no estar dispuestos a vacunarse “inmediatamente”, porcentaje que ha ido reduciéndose significativamente con el tiempo. Ocho meses después, sólo el 10% de los que no están vacunados todavía dice no querer ponerse la inyección.

¿Cómo lo ha hecho España?

Para García López, no hay más que echar un vistazo a las calles estas últimas semanas. “Veo a mucha gente joven que va con su esparadrapo, orgullosos porque se acaban de vacunar”, describe. Esto contrasta con las informaciones que llegan de países como Francia, que se pregunta cómo lo ha hecho España, y lo explica por la confianza de la gente en la sanidad y los estrechos vínculos familiares de los españoles, lo que ha llevado a los jóvenes a vacunarse para proteger a sus mayores.

El país galo, mientras tanto, ha tenido que obligar a sus sanitarios a vacunarse y sigue a vueltas con la implantación del ‘pasaporte covid’ para actividades cotidianas, a lo que la población ha contestado saliendo a protestar a las calles.