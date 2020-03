España supera los 2.100 contagios por coronavirus mientras Sanidad habla ya de un escenario "de hasta cuatro meses"

“No se está bloqueando el país, no se está restringiendo la movilidad, pero sí se está pidiendo responsabilidad. La población debe ser consciente de la parte de responsabilidad que le corresponde”, ha reiterado.

Efectos colaterales

″¿Cómo veremos el efecto de estas medidas? Hoy estamos viendo efectos colaterales, reduciendo la actividad educativa, el teletrabajo, etc... está teniendo impacto en el uso de transporte público, de manera que indirectamente reducimos las aglomeraciones y la probabilidad de reducción de transmisión en el transporte público”, ha explicado el experto, quien ha matizado que “todo junto debería tener un impacto en la transmisión de la enfermedad”.

“Pero este impacto no lo vamos a observar hasta dentro de unos días. Lo nuevos casos por fecha de notificación tienen un retraso con respecto a cuando las personas tienen síntomas. Puede pasar un periodo entre los síntomas y que sean preocupantes. Después hay que ir al médico, etc... ese plazo no lo tenemos bien delimitado. Quizás cuatro o cinco días, pero no tenemos certeza”, ha reconocido.

Evitar la diseminación

Simón ha matizado que las medidas adoptadas por las comunidades autónomas tienen varios objetivos: reducir la transmisión en la región, pero sobretodo reducir el impacto en los grupos de riesgo.

“Los niños son un grupo de incidencia de la enfermedad más bajo que otros grupos, pero sí queremos reducir la diseminación de la enfermedad a través de ellos”, ha especificado Simón, en referencia al cierre de colegios en las áreas de alta transmisión (Madrid, Vitoria y La Rioja).

El médico ha explicado que otro paquete de medidas va dirigido a paliar la introducción del virus en grandes grupos de población que puedan transferirlo a otras provincias que no tengan transmisión comunitaria: “Pretendemos así espaciar en el tiempo los contagios, para que las autoridades puedan atender adecuadamente los casos”, ha argumentado Simón, quien ha vuelto a poner como ejemplo a Madrid, “que está sufriendo un estrés muy importante”.

“Intentamos además que no entren personas de riesgo de otros países. Intentamos evitar la entrada descontrolada de personas que puedan introducir el virus”, ha resaltado.

Situación global

A nivel global, Simón ha concretado que igual que en los últimos 10 días, en China -salvo en Hubei- ya no tienen transmisión, “es muy esporádica”.

Corea, el tercer país con más casos, llevan siete días de descenso.

Italia, el segundo país más afectado, está por encima de 10.000 casos que se concentran en el norte, el 60% en Lombardía y alrededores. “Podría ser que entre hoy y mañana veamos efectos de las medidas adoptadas en Italia, donde ya estamos viendo menos casos, pero hay que tener cuidado con esto, que deben tener continuidad”.

Preguntado por las declaraciones de la canciller alemana, Angela Merkel, que calcula que el 70% de los alemanes se contagiarán de la enfermedad, Simón ha señalado que intentará hablar con el responsable de esa estadística para pedir información adicional.