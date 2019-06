Esperanza Aguirre deja sin palabras a Iñaki López ('LaSexta Noche') con esta frase sobre Pedro Sánchez

Esperanza Aguirre, que, para quien no lo recuerde, fue un referente en el PP como presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido entrevistada en LaSexta Noche por su presentador, Iñaki López.

La entrevista se emitirá este sábado por la noche, pero el programa ya ha publicado un pequeño avance, en el que se puede escuchar a Aguirre dejar ojiplático y casi sin palabras a López.

Todo por la respuesta que da a si el PP debería facilitar la investidura de Pedro Sánchez con su abstención, pese a que Casado ya dijo que no apoyaría al líder socialista, aunque sí abrió la puerta a la abstención de UPN.

“A mí no me parecería tan mal que se abstuviera el PP. A mí, ¿eh?, pero esto sí que es personal. Yo lo veo posible, ¿por qué no? El PSOE se abstuvo para que gobernara Mariano Rajoy”, dice Aguirre.

Mientras pronuncia estas palabras, el rostro de López es todo un poema, mirando a la exlideresa con cara de no dar crédito.