Esperanza Aguirre admite que habló con Villarejo pero niega que le pidiera nada: "No sabía quién era"

Aguirre, no obstante, niega la mayor. En una entrevista en Todo es mentira (Cuatro) , ha defendido que “conocí a Villarejo sin saber que era Villarejo, en 2014”. Y entonces, añade, fue él el que se le acercó, no al revés: “Cuando yo me entero de quién era era 2018, yo al principio creí que era un tío de la asociación Transparencia y Justicia, que había recurrido la acusación inicial”.

Esta entidad recurrió para que Aguirre fuese juzgada por un delito de desobediencia y no multada por una falta, como consideraba inicialmente el juez. A este respecto, la política ha afirmado que ”él (Villarejo) me dijo que Soraya (Sáenz de Santamaría, vicepresidenta por entonces) y otros le habían encargado que me diera un susto, pero nunca me lo creí, ni entonces ni ahora”.