Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, ha hecho referencia este miércoles en el Congreso al gesto que tuvo Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno, que ha rechazado posar para una fotografía junto a los organizadores del evento ‘Madrid Leaders Forum’, celebrado este martes en Ifema, por ser la única mujer.

“Usted es noticia porque no se quiere hacer una foto. Deje de insultar ya a la inteligencia de los españoles”, ha asegurado el dirigente del partido de Abascal tras calificar de “fantasiosas” las previsiones económicas del Gobierno, al que ha calificado de Frankenstein y del que ha dicho que se está “deshaciendo”.

Espinosa de los Monteros ha criticado que “la inflación sigue desbocada y que la economía está estancada”. “Le repito la pregunta: ¿En qué ha estado usted basándose para afirmar que las previsiones del Gobierno eran más prudentes que las del Banco de España?”, ha planteado antes de afear que “somos los últimos de la cola en Europa”.

Calviño ha comenzado su réplica despachando de forma breve el comentario del dirigente de Vox sobre su gesto en la foto: “Yo tengo claro que usted no comparte la agenda feminista, de que no quiere los sindicatos, que no acepta la agenda progresista”.

“Pero no entiendo cómo no apoya todos los elementos que son buenos, como el plan de recuperación, tienen ustedes una actitud negativa y destructiva que no tiene limites”, ha criticado Calviño, que ha puesto en valor que “hemos recuperado los niveles de empleo prepandemia”, y que el “empleo que se está creando es de más calidad gracias a la reforma laboral”.

Además, la vicepresidenta ha subrayado que “las perspectivas son positivas gracias al plan de recuperación” que Vox no ha apoyado.

En su repregunta, Espinosa de los Monteros ha afirmado que “este Gobierno hace agua todos los días” y que “tiene los días contados”. “Dimitan cuanto antes”, ha exigido.

Mientras, Calviño ha recordado: “Lleva desde el principio llamando al fin de este Gobierno y haciendo afirmaciones que me sorprenden. Porque no me pongo a reír porque me tomo en serio las preguntas. Igual me las tengo que tomar menos en serio a la luz de los comentarios que se hacen por parte de la oposición”.