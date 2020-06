Esta es la nueva normalidad de las playas de Benidorm

Playas a las que se accede pidiendo cita mediante una aplicación, recuadros en la arena para evitar el contacto entre personas, acomodadores que acompañan a los turistas hasta su zona de reposo... No es una nueva temporada de Black Mirror, ni lo último de Alex Garland , es Benidorm después de una pandemia mundial.

No hará falta pegarse el madrugón. “El objetivo es que cualquier persona tenga garantizado el uso de la playa. Ha habido cierre de playas en otros lugares de España y es algo que Benidorm no se puede permitir. No podemos decirle a un turista: ‘venga usted mañana porque está cerrada la playa’”, explica a ElHuffPost Leire Bilbao, Gerente de Visit Benidorm.

Si cuando avance la nueva normalidad la demanda para acceder a las playas aumenta, desde la corporación se plantean duplicar el horario: “Si es necesario habrá turno de mañana y de tarde para dar capacidad al mayor número de personas”.

Benidorm Beach Safety

No es el nuevo local de moda de la ciudad, es el plan para la reapertura de las playas de Poniente y de Levante que ha ideado el Ayuntamiento de Benidorm. En las dos playas caben unas 40.000 personas, aforo que se ha reducido hasta los 26.000 con las medidas de distanciamiento social que ha aprobado el Gobierno.

Las dos playas se han dividido en 20 sectores: 12 de ellos de acceso libre y 8 para la concesionaria. Además, las personas de más de 70 años tendrán una zona específica para ellos aunque, si lo desean, podrán moverse a otro sector con la juventud.

Ya en la arena, los ciudadanos encontrarán que la playa está dividida en zonas de 16 metros cuadrados en los que podrán entrar hasta cuatro personas. Los que vayan a disfrutar del sol con los padres, los niños, los suegros, los hijos de la vecina y los primos de Elche podrán reservar varias parcelas.