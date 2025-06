Yolanda Díaz exige un "reseteo" de la legislatura y un "nuevo marco" de relaciones Sumar-PSOE: "Con el perdón no basta"

SERGIO PEREZ VIA EFE

Yolanda Díaz exige a sus socios "un giro de 180 grados" en el Gobierno de coalición. La ministra de Trabajado y vicepresidenta segunda del Gobierno ha pedido este jueves un "reseteo" de la legislatura y un nuevo marco de relaciones con sus socios socialistas después de la dimisión del exnúmero 3 por su presunta implicación en el caso Ábalos. "No basta con pedir perdón", ha criticado.

"Es inaceptable, la corrupción no es un mal menor, es un veneno que corroe las instituciones, una traición a la ciudadanía", ha aseverado en una rueda de prensa urgente desde el Ministerio de Trabajo. "Quiero decir al PP y PSOE que la vieja política del bipartidismo se ha acabado, es inaceptable. No puede ser que haya gente que siga robando en las instituciones con la que ha caído en España", ha remarcado.

Díaz asegura que su partido "está para exigir limpieza, regeneración y respetar a la ciudadanía". Además, señala que la legislatura "necesita ya un punto de inflexión". La ministra ha proclamado que Sumar "no va a permitir" que el Gobierno progresista esté en riesgo y que para ello se requiere un giro social al mandato, contundencia ante la corrupción y medidas de regeneración democrática.

De este modo, la ministra anuncia que exigirá "un nuevo marco de relaciones" con sus socios. "No podemos continuar así. Vamos a exigir ya la reunión de la coalición de Gobierno. Me van a permitir que les diga que la salida solo es posible si es un giro de 180 grados y solo puede ser desde lo social", ha afirmado. Aun así, ha confesado que aún no ha hablado con el presidente Sánchez.

Díaz quiere cambiar el rumbo de la legislatura, y ha subrayado que su partido va a continuar en el Ejecutivo hasta 2027, que es cuando tocan las nuevas elecciones. Sin embargo, las condiciones expuestas anteriormente son "innegociables" para Sumar.

Tras hacerse públicas las últimas informaciones sobre la implicación del ya ex secretario de Organización de los socialistas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado una rueda de prensa urgente para pedir perdón a la ciudadanía por haber confiado en Santos Cerdán. El informe de la UCO sitúa al exdirigente como el encargado de "gestionar" los "presuntos pagos" que concedían diferentes empresas de la trama Koldo a cambio de adjudicaciones de obras públicas.

"Quiero pedir perdón porque, hasta esta misma mañana, estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Durante semanas y meses circulaban rumores sobre supuestas investigaciones en curso, pero no existía ningún indicio en la participación", ha afirmado el presidente.

Asimismo, durante su discurso, el presidente ha coincidido con su socio de Gobierno en que no va a convocar elecciones hasta 2027. "Esto va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por este país y que, hoy en día, es más necesario que nunca", ha aseverado al respecto.