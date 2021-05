Este es tráiler oficial del reencuentro de 'Friends'

Los fans acérrimos de Friends están de enhorabuena. HBO Max ha sacado ya el tráiler oficial de la reunión de los protagonistas de la mítica serie de los 2000 que se estrenará en EEUU el próximo 27 de mayo.

En el vídeo de 40 segundos se puede ver a Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer paseando de espaldas por lo que parece el set de rodaje de la serie mientras suena el icónico I’ll Be There for You de The Rembrandts de fondo.

Hace unos días, Courteney Cox le contó a Ellen DeGeneres algunos secretos de este reencuentro. La actriz que dio vida a Monica Geller explicó que la serie será “una reunión sin guion” en la que los integrantes del grupo se verán las caras tras 17 años en el Estudio 24, lugar en el que se rodaba la ficción.

Además, señaló que ver de nuevo a todos sus compañeros fue “genial, divertido, fantástico” y la grabación “increíble y muy emotiva”. Por supuesto, aseguró que la serie incluirá “un montón de sorpresas especiales” para todos sus seguidores.

“Es oficial. No podríamos estar más emocionados”, ha escrito Jennifer Aniston, Rachel Green en la serie, en su cuenta de Instagram con un vídeo del tráiler.