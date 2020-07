Esta joven arrasa en Twitter al compartir cómo decoró su padre la casa para desearle suerte en selectividad

Con motivo de la covid-19 los estudiantes de 2º de Bachillerato han vivido el curso y la selectividad más inusual de los últimos años. La EvAU ha empezado en muchas comunidades autónomas este lunes, a principios del mes de julio, casi un mes más tarde de la fecha habitual.

Además, los estudiantes no han tenido clases presenciales desde marzo, cuando se cerraron los colegios por el estado de alarma. Esta situación excepcional ha hecho que las bromas sobre la suerte y sobre cómo preparar la evaluación de acceso a la universidad se multipliquen.

La usuaria de Twitter @celiiamr ha compartido este martes cómo ha decorado su padre el salón de su casa para desearle suerte en los exámenes de selectividad. Sin embargo, tal y como cuenta la joven, el resultado parece más bien el altar de un funeral.

“Mi padre ha puesto el salón así para que me salga bien selectividad pero parece que me he muerto”, ha escrito junto a la imagen, que acumula más de 148.000 me gusta en un día.