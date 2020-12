Estado nervioso

La actualidad es todo nervio, malhumor y desconcierto. El país va adelante a trompicones, aunque a veces parece que va para atrás. No hay objetivos claros. No hay un hilo lógico. Diríase que la clase política se ha desquiciado; que se ha perdido el juicio a la vez que la vergüenza. Hay que trabajar a fondo con el relativismo –valen como sinónimos el pasotismo y el postureo– para acercarnos a una cierta comprensión del momento.

Estas son razones de mucho peso para que los ‘históricos’ no entiendan los tratos frívolos u opacos, o al menos con el cristal lleno de vaho, con Bildu… o con los separatistas catalanes que, llámese cómo se llame en derecho, en lenguaje de la gente corriente fue, si no un golpe, sí al menos, siendo muy generosos, un intento de ‘golpecito’ de Estado.

“Estoy harta de Pedro Sánchez”, me decía en Ortigueira una veterana socialista, que un poco es como lo que decía Indalecio Prieto, “socialista a fuer de liberal”. “Es el hombre de las mil caras, un icosaedro; tiene más capas que una cebolla, muchas cartas bajo la manga; llega un momento en que te produce una desconfianza enorme. Un líder tiene que ser previsible, por lo menos en los ejes de la ética. Y yo de este señor dudo… ¿Qué quiere, qué pretende más allá de sobrevivir a los Presupuestos? Uno no puede cumplir el cien por cien de lo que promete, las circunstancias cambian, pero puede intentarlo. Desconcierto, desconfianza y rechazo… es el camino mental que yo estoy siguiendo con él”.

Personas de profundas creencias democráticas no entienden que se concedan beneficios penitenciarios o contrapartidas por el apoyo presupuestario sin un previo arrepentimiento o promesa de no volver a las andadas. ¿Ablandar o suprimir el delito de sedición? Habría que copiar sencillamente las figuras penales que existen en Alemania, Francia, Italia, para este tipo de delitos. ¿Alta traición, rebelión, sedición?, ¿un rosario, dos credos, un padrenuestro y una docena de avemarías? ¿Será suficiente disuasión para el futuro aliviar las represalias? “Tampoco se puede negar –me dicen quienes ven la botella medio llena– que conseguir que los herederos de ETA, porque lo son aunque ya no sean ETA, gracias a Dios, pero no a los curas, entren en las instituciones, o que Esquerra elija la vía política y la negociación y aparque las asonadas es positivo y esperanzador…”. Veremos. Hay que esperar a las próximas elecciones catalanas para comprobar si las cosas han cambiado o, como se dice en Canarias, “a peor la mejoría”.

Canarias, por cierto, trina. La incompetencia, irresponsabilidad y ceguera del Gobierno en el asunto de la inmigración es cum laude. También en este otro tema sensible, el vicepresidente Iglesias ha puesto el activismo antisistema por encima de los intereses nacionales. Su extemporáneo apoyo al Frente Polisario, que al margen de sus derechos ab urbe condita, fue una creación y un instrumento de Argelia en su histórico y genético contencioso territorial con Marruecos, rompió un prudente statu quo diplomático cuya evolución está en manos de las partes interesadas y de la ONU.

Imposible olvidar algunos hechos: el Polisario, al hacer tenaza en el sur con la Marcha Verde de Hassan II en el norte obligó a España a abandonar apresuradamente la excolonia. Con Franco moribundo, dando las últimas boqueadas multi-intubado en La Paz, nadie serio como por ejemplo las decenas de miles de reformistas que pasarían a la UCD y AP, ni la oposición clandestina y apaleada, quería dar posibilidades a una guerra con miles de muertos y a un general africanista que prolongara el franquismo sin Franco. Otro tema polisárico: el terrorismo marítimo, los secuestros, las torturas y los asesinatos de pacíficos pescadores canarios.

La reacción del Gobierno ante la avalancha de pateras y cayucos ha sido tardía, incapaz, ingenua y, sobre todo, soberbia. Los ministros concernidos por el conflicto por lo general se han comportado con altanería, desdén y chulería con las autoridades locales. Con alguna excepción, que haberla pues puede haberla. Resultado: un desastre sin paliativos. Una temeraria falta de reacción y de capacidad de análisis estratégico. Un muelle de Arguineguín convertido en un trozo de Lampedusa o Lesbos.