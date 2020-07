"Están llegando los reyes magos": el lapsus de Inmaculada Galván sobre Felipe y Letizia

Los reyes de España han presidido este lunes la misa funeral por las víctimas del coronavirus organizado por la Conferencia Episcopal que se ha celebrado en la Catedral de la Almudena de Madrid.

Telemadrid ha emitido todo el acto y, durante la llegada de los reyes de España al acto, la presentadora de Madrid Directo, Inmaculada Galván, ha tenido un lapsus de lo más comentado.

“Están llegando los Reyes Magos... uy perdón, Felipe y Letizia”, ha corregido rápidamente ante las risas de los que estaban en la retransmisión.

Justo después, la propia Galván ha querido tirar de humor para reconocer su lapsus: ”Sí. Me he equivocado. He dicho los Reyes Magos, en lugar de los Reyes de España. Lo pongo yo la primera y me río antes nadie”, ha señalado la periodista.