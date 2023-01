Estas palabras de Michael Robinson golpean conciencias: lleva ahora más de 12.000 'me gusta'

En aquel momento, Robinson, que murió en abril de 2020, charlaba con Susanna Griso sobre el cáncer que padecía. “Me encuentro muy bien. Debo de ser el único con cáncer que está engordando. Me siento un poco fraude porque nunca me había encontrado tan bien. Estoy aprendiendo mucho de mí, es una lástima que sea por esta aventura. Pero debo quererme un poco más”, afirmaba.

″¿Eso en la sanidad pública española?”, quiso saber Susanna Griso. “No, eso fue una compañía de medicina privada y la compañía no lo cubre y va a ser cosa de 14.000 al mes”, respondió Robinson.

Y remató: “Mi mujer me dijo: ‘Michael, ¿cómo vamos a pagar esto?’. Me intentaré morir cuanto antes para que no te quedes en bolas”.