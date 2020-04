Todas las ayudas económicas que puedes pedir para hacer frente al coronavirus

Philip Steury via Getty Images

PIERRE-PHILIPPE MARCOU via Getty Images Pacientes transportados por la Unidad Militar de Emergencias (UME) del hospital Clínico San Carlos al hospital temporal de Ifema.

El Gobierno facilitó los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para que las empresas suspendieran los empleos, en vez de optar por los despidos. Los trabajadores afectados reciben una prestación por desempleo, aunque no tuvieran derecho a ella. En concreto, cobran el 70% de la base reguladora, aunque la empresa puede complementar esta cantidad. El SEPE realiza los pagos el día 10 del mes.

El Gobierno ha aprobado también una moratoria de seis meses sin intereses para autónomos para pagar las cuotas a la Seguridad Social, aunque todavía no se sabe cuáles serán los requisitos para acceder a ellas. La mayoría de los 3,2 millones de autónomos que hay en España cotizan por la base mínima, por tanto, pagan 283,31 euros al mes.

El Gobierno facilitó la posibilidad de obtener la prestación por cese de actividad , el conocido como paro de los autónomos, a aquellos trabajadores por cuenta propia que atraviesen dificultades derivadas de la pandemia. Aquellos trabajadores a los que les concedan esta ayuda no tendrán que pagar la cuota de autónomos desde la entrada en vigor del decreto, el 14 de marzo.

El Gobierno ha aprobado una ayuda económica para las empleadas domésticas que se han quedado en situación de desempleo por el coronavirus. Habitualmente estas trabajadoras no tienen derecho a paro si se quedan sin trabajo.

Esta ayuda se puede cobrar durante un mes por todos aquellos trabajadores que tuvieran un contrato temporal de, al menos, dos meses de duración. No es compatible con otros subsidios.

El Ejecutivo ha aprobado un subsidio extraordinario por desempleo de 440 euros para aquellos trabajadores temporales cuyo contrato terminó durante el estado de alarma y que no han generado derecho a cobrar ninguna prestación.

Los estudiantes universitarios que realicen prácticas extracurriculares en empresas no tienen ninguna ayuda. No se pueden beneficiar de la prestación por desempleo que obtienen los trabajadores de los ERTEs al no cotizar por desempleo, según explicaron fuentes del Ministerio de Trabajo a preguntas de El HuffPost. Aquí se encontrarían unos 80.000 estudiantes, según datos del sindicato CC OO.

Además, hay otros 534.000 alumnos universitarios y de formación profesional, según datos del Ministerio de Trabajo para el curso 2019-2020, que realizan prácticas no remuneradas y que, por tanto, también quedan excluidos de estas ayudas.

