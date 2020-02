Estas tres películas ilustran a la perfección la relación engañosa entre Hollywood y la política

¿Te has preguntado alguna vez hasta qué punto los cineastas son libres en Hollywood? ¿Y en qué medida sus películas son todavía un instrumento privilegiado para transmitir los valores americanos? El ensayista y cinéfilo Claude Vaillancourt, militante antiglobalización y presidente de la organización Attac-Québec , se hizo estas preguntas en su obra Hollywood et la politique [Hollywood y la política], publicada en francés por la editorial Écosociété.

‘Le Mans 66’ y el cine del ‘statu quo’

Para Claude Vaillancourt, el cine del statu quo define a “películas que no quebrantan nada, que nos hacen decir que Estados Unidos es un país maravilloso, que sus valores y sus decisiones políticas son buenos”. Estas películas llevan a pensar que el deber del ciudadano es aprobar este sistema y anteponen valores individualistas “donde la persona es importante, y la sociedad lo es menos”. Sin olvidar la transmisión del mito americano que dice que “toda persona criada en esta sociedad, con voluntad, puede lograrlo todo”.

‘El irlandés’ y el cine del cuestionamiento

Segunda categoría y segunda definición: el cine del cuestionamiento. “Son películas que dan la impresión de ser críticas, de cuestionar ciertos aspectos de la sociedad americana o de ciertas decisiones políticas, pero que siguen siendo superficiales”, abunda Claude Vaillancourt. Estas obras suelen apuntar a un problema puntual y no mayor, ligado a un individuo en particular; “y una vez que lo apartan del sistema, todo vuelve a ir bien”, describe el ensayista.

Entre los nueve filmes que compiten por el Oscar a Mejor película, El irlandés es el que mejor representa esta categoría. Con Robert de Niro, Al Pacino y Joe Pesci como héroes, Martin Scorsese firma una saga dentro del mundo de la mafia americana, marcada por el asesinato del sindicalista (real) Jimmy Hoffa. “Lo que más interesa al cineasta en El irlandés es la psicología del personaje más que su dimensión política”, analiza. “No nos dice en absoluto cómo un sindicalista pudo acercarse de ese modo a la mafia... una pregunta esencial para la cual no tenemos respuesta”.

Más allá del contenido de una película, conviene preguntarse sobre el potencial vínculo del realizador con una tendencia política. Si bien Scorsese es un habitual de las películas sobre la mafia, el crimen organizado y la corrupción, no es, sin embargo, un cineasta político. “En general, se interesa más por la psicología del personaje, por los excesos, la megalomanía, la locura. La dimensión política nunca está muy presente, salvo en Gangs of New York, donde aparece la noción de un combate entre ricos y pobres”, avanza el experto.