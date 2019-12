Este año los Reyes Magos traerán mucho 'Virus' (y no carbón)

Virus causa furor entre los niños. Y no, no es un videojuego —¡biiiieeennnn!—. Es un juego de cartas, con sello made in Spain, que se ha convertido en uno de los preferidos de los pequeños... y de los mayores. Porque ese es su gran acierto: cuando el adulto se sienta a jugar descubre que se divierte tanto como un niño y que la edad no supone una ventaja ni una desventaja cuando se trata de ganar.