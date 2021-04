Este es el plan de vacunación que seguirán los trabajadores esenciales que aún no hayan recibido ninguna dosis

Sanidad no vacunará con AstraZeneca, a partir de ahora, a los trabajadores esenciales que no sean sanitarios de prima línea y que aún no hayan recibido ninguna dosis: policías, profesores, militares, fisioterapeutas o dentistas.

Es la nueva decisión que ha tomado el Ministerio tras las últimas idas y venidas con esta inyectable y que actualiza así el protocolo de vacunación por sexta vez. AstraZeneca solo será administrada a adultos entre 60 y 69 años. Y no a trabajadores jóvenes.