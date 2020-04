Ester Expósito arrasa en redes con una foto de su infancia

La actriz del momento ha publicado una foto de su infancia que en dos horas ha superado los dos millones de me gusta. No le ha hecho falta ni escribir un mensaje. Desde luego, una imagen vale más que mil palabras.

La fama de Ester Expósito se ha disparado a sus 20 años. “Ahora puede ser así y en dos días puedo no tener trabajo. Me da miedo ser sólo una actriz que ha hecho una serie de éxito, que me estén prejuzgando o piensen que he tenido las cosas fáciles por ser joven”, explicaba a la joven a El HuffPost hace unas semanas.