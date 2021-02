Ester Expósito revienta el contador de 'me gusta' en Instagram con una foto en la bañera

Todo lo que toca lo convierte en oro. La actriz Ester Expósito ha logrado un rotundo éxito en Instagram con una foto en blanco y negro desde la bañera.

La protagonista de series como Élite, Veneno y Alguien tiene que morir ha conseguido la friolera de 2,6 millones de ‘me gusta’ con una publicación en apenas dos horas.

La intérprete tiene más de 26,5 millones de seguidores en la red social de las fotografías, lo que la convierte en la española con más fans por delante de Úrsula Corberó.

No es la primera vez que Expósito arrasa en Instagram con una publicación. La joven artista, que acaba de cumplir 21 años, logró en 2020 uno de los vídeos con más visitas de la plataforma.

En esa publicación, donde la actriz bailaba reguetón delante de un espejo, tuvo más de 86 millones de visitas, todo un hito dentro de la plataforma.

Expósito tiene claro lo que efímera que puede llegar a ser la fama y en las entrevistas ha contado que, pese al brutal éxito que tiene ahora, todo puede cambiar en cuestión de segundos.

“Ahora puede ser así y en dos días puedo no tener trabajo. Me da miedo ser sólo una actriz que ha hecho una serie de éxito, que me estén prejuzgando o piensen que he tenido las cosas fáciles por ser joven”, afirmó a El HuffPost durante la promoción de Élite.