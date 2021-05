Esther Arroyo habla por primera vez del accidente del que ha tardado 10 años en recuperarse

Europa Press Entertainment via Getty Images Esther Arroyo en la presentación de 'Por un Vida sin Dolor' en may de 2019.

Han pasado cerca de 13 años hasta que la presentadora Esther Arroyo ha hablado por primera vez del accidente de coche que estuvo a punto de costarle la vida en 2008. Este jueves, la modelo y presentadora gaditana visitó el programa de Bertín Osborne en Canal Sur, El show de Bertín, donde se sinceró con el presentador sobre este incidente.

En octubre de 2008, la ex Miss España se disponía a emprender un viaje junto a su marido, Antonio Navajas, la cantante Ana Torroja y otros amigos cuando una furgoneta se cruzó en su camino. El accidente se cobró la vida de uno de los mejores amigos de la pareja, Ulises de Assas Rodríguez.

Los demás viajeros del vehículo sobrevivieron, aunque sufrieron heridas de diversa gravedad. En el caso de Arroyo, se rompió la tibia y el peroné y estuvo a punto de perder la movilidad.

“Me explotaron los huesos porque la rueda del coche impactó contra mi pierna”, recordó. Sin embargo, el calvario que le trajo el accidente no quedó ahí, y llegó a ser reconocida con una incapacidad permanente.

“He estado mucho tiempo sin hacer vida normal. Me daban unos dolores en las piernas que me tenía que tirar al suelo. Hasta hace 2 años no he tenido vida. El accidente me destrozó por completo y psicológicamente también he estado luchando”, dijo sobre este duro episodio de su vida.

La gaditana señaló que ha necesitado 10 años para recuperarse y poder tener una cierta “calidad de vida”. Actualmente, tal y como relató en el programa, se encuentra centrada en su hija Ainhoa, de 14 años. “Estoy como loca con mi niña. Devora libros. Sólo se gasta el dinero en eso”, reacalcó.