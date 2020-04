Esto es agua, #TeatroConfinado para pensar en lo obvio

Tampoco es fácil para el espectador. No es que se trate de un texto complejo. Un texto filosófico lleno de citas y conceptos abstractos. No. Su autor es un escritor de ficción y reportajes periodísticos. Eso se nota. Aunque, como el buen autor que es, tiene algo que contar y es algo que de puro sencillo resulta complejo. Lo que cuenta es la dificultad que todos tenemos para ver lo obvio, si eso obvio no somos nosotros mismos. Esa dificultad para evitar escuchar sin mediar nuestros motivos, nuestros deseos, al yo y su libertad, consagrados en lo más alto por las democráticas sociedades occidentales y por las que se justifica arruinar y condenar al resto en nombre de la libre competencia.

Aunque no se puede olvidar que todas estas conferencias de graduación tienen siempre puestas en escena. Quizás, en esta urgencia coronavirica en la que vivimos, de que hay que hacer algo, el actor no haya tenido suficiente tiempo para probarlo o para trabajarlo o para mostrarlo a una mirada externa previa. También porque el aislamiento obliga a montarlo con lo que se tenga y donde se está. Algo que un actor como Elejalde irá perfeccionando a medida que vaya teniendo representaciones y vaya observando las reacciones de los espectadores.

Todo lo anterior son simple y sencillamente factores circunstanciales. Momentáneos. Fruto de poner en marcha algo novedoso y con carácter urgente. Algo que la práctica, tanto de los artistas como del público, irá normalizando, mejorando, hasta convertirlo en un acto más. Tan sencillo como resulta ver una película en una plataforma o bajarse un libro. Aspectos técnicos.

Lo importante es el contenido. En eso no hay ninguna duda que no han fallado. Artistas que siguen defendiendo el carácter público y, por tanto, político del teatro proponiendo a sus espectadores que usen su capacidad para pensar decidiendo en qué y cómo pensar. También en circunstancias como estas que favorecen el encierro sobre uno mismo. Han encontrado un texto con el que avisarnos. Hay que pensar en lo obvio, y lo obvio no somos cada uno de nosotros mismos, con nuestro enfado por no recibir lo nuestro. Ahora que se tiene tiempo, hay que pensarlo.