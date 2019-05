Esto es lo que debes hacer para escoger el mejor dominio para tu web

Una vez que decidimos poner en marcha una página web o un blog, lo primero que tenemos que hacer es elegir un nombre de dominio adecuado. Esto es algo absolutamente fundamental, ya que conseguirlo nos facilita obtener un buen posicionamiento en las búsquedas, y definir nuestros objetivos en función del área en que vayamos a trabajar.

Siempre que sea fácil encontrarnos, tendremos más posibilidades de que se contraten los servicios que ofrecemos. De ahí la importancia de buscar dominios libres para web y quedarse con aquel que encaje mejor con nuestro proyecto.

Para elegir un nombre de dominio hay que tener en cuenta distintos factores, por lo que la decisión va a depender finalmente de cuál sea el objetivo de la página, y del destino que se tenga pensado para el dominio. Nada tiene que ver una página personal con un e-commerce, por ejemplo. No obstante, existen algunas pautas a tener en consideración a la hora de buscar dominios libres de Internet. Veamos de cuáles se trata.

Utiliza palabras clave

En lo que respecta al posicionamiento en SEO, hoy en día es más interesante que el dominio de una web consista en palabras o frases clave por las que se quiera ser tenido en cuenta en ese posicionamiento. Sin embargo, determinados dominios no incluyen palabras que definan su sector o área de servicios en su nombre, pero son sencillos de recordar y especialmente llamativos. Pues bien, esto ocurre frecuentemente con los dominios de marca, y aunque no se obtienen beneficios en SEO, se potencia la marca.

Cuando un dominio consta de palabras clave, proporciona un mejor posicionamiento web. La otra cara de la moneda es que no va a sonar como una marca comercial, sino como una palabra o frase, y que son más complicados de encontrar. Pero merece la pena conseguirlo.

Existe una tercera opción, que es elegir un nombre combinado. Se puede incluir la marca y la palabra clave en el nombre del dominio. Así sonará como una auténtica marca comercial, si bien no va a ser tan competitivo en posicionamiento como un dominio de palabra clave.

Opta por una longitud corta

Lo mejor es que el nombre del dominio sea lo más corto posible, ya que será más fácil de recordar. El problema es que no es fácil encontrar nombres de dominio cortos, que suenen bien y que estén libres. Se considera que lo idóneo es que conste de 8 caracteres o menos, si bien es aceptable hasta 12.

Evita los números

No solo porque no suenan bien, sino porque pueden confundir a la gente, que igual no sabe si el número va en letras o no.

Apuesta por los dominios .com

Estos dominios consiguen un mayor reconocimiento de marca y beneficios en relación al posicionamiento, y evitan confusiones que puedan llegar a derivar el tráfico a otra parte. Después del .com, los más recomendables son los dominios .net y .org.