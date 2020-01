Esto no va bien…

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Juan Guaidó, en la Puerta del Sol, Madrid.

Hace unos años, creo que en 2005 o 2006, sostenía una acalorada pero educada discusión con el bueno de José Saramago tras una conferencia de alguien sobre el tema de la inmigración. Estábamos entonces abriendo las puertas a la era de las grandes migraciones. A la avalancha de africanos que llegaban a Canarias en pateras y cayucos, algunos desde lugares tan alejados como el Golfo de Guinea, se le unió en el coloquio el de los cubanos hacia Estados Unidos.

El cóctel era muy fuerte como para no entrar al trapo. En un momento del debate argumenté que nunca a mi entender las emigraciones y los exilios se producen desde el paraíso al infierno, sino al revés, que era muy extraño que la gente huyera de los jardines del Edén, y que nadie corriera a pedir ayuda a Rusia. Se lió, naturalmente, pero es cosa pasada.

Ayer recordaba con José Segura, uno de los políticos españoles más incombustibles, trabajadores y dialécticos, en la forma y en el minutado, el episodio que vivimos juntos en el aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos. Un chico, de veintitantos años se levanta de repente en la cafetería de Llegadas, como impulsado por un resorte, y abraza y cubre de besos a una chica de su edad. Él había venido primero a España para terminar su carrera; ella, no había podido seguirle hasta aquél día de marzo de 2018.

Les preguntamos si eran venezolanos, como nos parecía. “Sí, lo somos, pero Venezuela ya no es lo que era. No podemos seguir viviendo en nuestra patria. Ni siquiera podemos estudiar. ¿Y saben? Enseguida nos vamos a casar en España, en la madre patria…”. Brillaba la esperanza en sus caras.

Unos días después, tras la milmillonésima idiotez podemita de alabanza al régimen ‘bolivariano’ fundado por el golpista Hugo Chávez, que ciertamente fue reelegido hasta que se murió, al que el inútil fantoche de su sucesor, Nicolás Maduro, ha hecho bueno, hablé del tema con Eligio Hernández, exfiscal general con Felipe González, socialista de raíz cristiana, e ilustre vecino de El Hierro.

Hace unas décadas llegaron a haber más herreños en Caracas que en toda la isla. “Muchísimos han regresado con lo puesto, da pena verlos volver a empezar en el punto en que lo dejaron hace cuarenta años, cuando se fueron…”. Han retornado a sus casas, que han arreglado con sus manos, han vuelto a plantar “sus papitas, sus coles, a tener unas gallinitas que les dan huevos… Gracias a eso, a sus hijos, a sus familias… y a la pensión no contributiva de 400 euros están viviendo y no se mueren de hambre. Los que han logrado alguna pensión venezolana, como los profesores, no tienen con ella ni para el desayuno…”.