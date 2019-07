Esto nunca lo habías vivido

Viernes, mediodía. Atascos a las salidas de Madrid y Barcelona. Kilómetros de ansiedad para huir del asfalto infernal. La situación española estaba en el mismo sentido. Bloqueada, parada, sin salida. El calor del no pacto, la vista puesta ya casi en la repetición electoral el próximo 10 de noviembre. El fracaso absoluto de la política.

La entrevista a Pedro Sánchez el jueves en Al Rojo Vivo por Antonio García Ferreras había sido una auténtica bomba: el presidente verbalizaba por primera vez delante de todo el país que el principal “escollo” para un acuerdo y la investidura se llamaba Pablo Iglesias Turrión. Ese hombre, líder de Unidas Podemos… y al que acusaba de no defender la democracia española.

El núcleo duro de Iglesias sintió un taladro en la cabeza. Dolidos, enfadados, indignados. Pero el ‘morado’ empezó a digerir la idea de no entrar en el Gobierno. Los suyos decían: “Vetar a Pablo es vetar a todos”.

Pero la cabeza de Iglesias comenzaba a fraguar una salida. No quería ser la excusa para que no haya Gobierno de izquierdas, para que el PSOE no pacte. Un mensaje le impactó principalmente: el de la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, quien le aconsejaba llegar a un acuerdo a pesar del veto. Horas muy intensas psicológicamente para el ‘morado’, que hasta hace nada aspiraba a ser vicepresidente social del Gobierno. Luego reuniría a su núcleo más cercano en el Congreso y lanzaría la bomba vía Twitter sobre las cinco y media.

Apenas falta un día para que arranque la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados y no hay acuerdo formal. Pero las dos izquierdas ya no tienen excusas para no llegar a una acuerdo. Si acaso el tiempo, pero es difícil (o imposible) ya explicar al electorado que les respaldó el 28-A que no cierren algo. Y los dos partidos dan por hecho que tienen que lograrlo. A la vez hay que recobrar la confianza perdida durante estos trémulos días.