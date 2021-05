Spector, profesor de Epidemiología genética de la Universidad King’s College de Londres y autor de The Diet Myth, ha organizado una campaña para que todo el mundo tiña de azul sus postres para monitorizar su tránsito intestinal; es decir, conocer con exactitud el tiempo que tarda la comida en viajar desde la boca hasta el otro extremo del tubo digestivo.

“Queremos educar a la gente para que hable sobre su salud intestinal sin sentir vergüenza”, expone Spector, que admite que ya ha hecho varias veces este experimento. “Todavía me sorprendo al mirar lo que ha salido porque se me olvida lo que he comido”, se ríe. ”¡Es que es muy azul!”. Su tránsito intestinal dura unas 18 horas, lo cual está muy bien.