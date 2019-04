Estuve tres días intentando dar a luz a mi hijo

Mi parto fue largo. Muy muy largo. Había planificado un parto en casa y me había preparado durante meses, y eso era lo único que quería. Un día, a las 9 de la mañana, cuando vi una mancha de humedad en mis pantalones, pensaba que ya estaba empezando mi parto soñado (aunque al principio creí que se me había escapado el pis sin darme cuenta).

La matrona llegó a mi casa pocas horas después y comprobó si había dilatado, pero por desgracia, aún nada. No sospeché que fuera a seguir así durante las siguientes horas. Y días.

Me quedé en casa con mi pareja y simplemente esperamos. Seguimos como si todo fuera normal. Comimos y esperamos. Vimos la tele y esperamos. Me dijeron que si transcurrían 24 horas y no pasaba nada, tendría que llamar al hospital para que me hicieran una revisión y me mantuvieran controlada. Lo que no pensé entonces es que si llegaba a ese punto, mi parto soñado se iría al garete.

Probé haciendo ejercicios, descansando, respirando de distintos modos, dando botes, pero no había resultado. Llamé al hospital y me dijeron que preparara la maleta para ingresar. “Solo me van a hacer pruebas”, pensé. Sin embargo, estaba diciéndole adiós al parto en casa.