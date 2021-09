El excantante de Mago de Oz, José Andrëa, se enfrenta a una operación a vida o muerte

Jam Media via LatinContent via Getty Images

Esta semana, el jueves 9 de septiembre, José Andrëa, quien fue cantante de la mítica banda de heavy español Mago de Oz, se enfrenta a una importante cirugía que pondrá en serio riesgo su propia vida.

Según ha contado el músico de 50 años al diario El País, la operación tiene un 70% de posibilidades de salir mal. ¿Qué quiere decir eso?: “Que se quede en el quirófano. Lo siento”, cuenta que le contestó el médico.

Su paso por quirófano se realiza para intervenir dos eventraciones graves de estómago. Una operación que, si ya de por sí es complicada, en su caso se vuelve más peligrosa debido a problemas de salud anteriores. En 2013, por una pancreatitis necrosante le tuvieron que quitar parte del intestino grueso, la vesícula y tres cuartas partes del páncreas. “Me tuvieron que poner una bolsa, con los intestinos por fuera. Y a los dos meses, volví al quirófano para que me reconstruyeran. Me metieron el intestino para adentro, para unirlo a los dos tercios de intestino grueso que me quedaban”, relata el cantante de origen colombiano.

Aseguran en esta entrevista que Andrëa se siente fuerte y con fe, y cree que quizá los médicos se “hayan curado en salud” al anunciarle un panorama tan sombrío. Por si acaso, siguiendo las recomendaciones del equipo de especialistas, ha hecho testamento y ha dejado resueltos algunos problemas legales pensando en sus dos hijos, en su pareja y en su madre.

Si todo sale bien, Andrëa seguirá trabajando en el nuevo disco que prepara con su grupo José Andrëa y Uróboros. “Tengo un nivel de estrés alto. Cuando supere todo esto seguro que lo contaré en una canción”, afirma.