El día en el que Francisco Franco deje se estar enterrado junto a sus víctimas, “España habrá cambiado y se cerrará el círculo de la Transición”. Las palabras del presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, son tan contundentes que pueden interpretarse como un punto y final. Pero no. “Aún quedan muchos cabos sueltos”, advierten las asociaciones que pelean por la verdad, la justicia y la reparación, las memorialistas.

El dictador ha salido este jueves del Valle de los Caídos para ser reinhumado nuevamente -viaje en helicóptero mediante- en un panteón en Mingorrubio (Madrid). Un gesto que España llevaba casi 44 años demorando, de enorme simbolismo —un paso que “fortalece” la democracia, como defiende SáncheZ—, pero que no puede entenderse como un punto final, sino un punto y seguido.

Sacado Franco, hay tres grandes bloques de asignaturas pendientes: decidir el futuro de los otros enterrados en Cuelgamuros (33.833 personas, según los cálculos más conservadores), pensar un nuevo uso para el recinto (desacralizar, hacer un centro de memoria, volarlo por los aires...), y dar respuesta a las peticiones de los represaliados del franquismo y sus familias, que siguen en el limbo (desde el propio reconocimiento como víctimas a la apertura de fosas, pasando por la derogación de la ley de amnistía o la retirada de símbolos fascistas).

El HuffPost ha consultado a la Federación Estatal de Foros por la Memoria, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y la Asociación Nuestra Memoria y hay, de partida, una lectura común de la exhumación de Franco: es un “logro innegable” del que ningún partido político debería colgarse la medalla. Desenterrar al dictador no hubiera sido posible si estas entidades y las familias no llevasen más de una década movilizándose para ello —incluyendo frecuentes concentraciones en el Valle de los Caídos—, por lo que reclaman que no se haga un “uso político” de un acontecimiento que es “de justicia”, y menos aún con una campaña electoral a poco más de dos semanas.

Es más, la ARMH la batalla no está acabada con Franco reposando en Mingorrubio-El Pardo, porque ese panteón en el que ya se encontraba su esposa, Carmen Polo, es también de titularidad pública; esto es, le seguiremos pagando la tumba al dictador, aunque sea en otro lugar. “No es un lugar privado. Lo vamos a seguir manteniendo con nuestros impuestos. Si cedemos, aceptaremos que las víctimas sigan pagando su enterramiento. Que sea la familia la que financie el lugar donde reposa su allegado, que bastante se han beneficiado de las arcas del Estado ya”, denuncia Emilio Silva, su presidente.

Más allá de esa importante precisión, en las asociaciones quieren dejar claro su papel en este proceso. “Si no lo hubiéramos movido, no creo que nadie diera este paso, como no se ha dado antes en más de cuatro décadas. No es el PSOE el que saca a Franco, sino la presión y la señalización que se ha hecho. Lo vergonzoso no es que este hombre estuviera ahí, que ya lo es y mucho, sino que esté rodeado de las víctimas de cuya muerte y asesinato él es el responsable. Eso sí que duele. Que cuatro ‘fachas’ vayan a la tumba me molesta, claro, pero lo que más me hiere son las 30.000 personas que hay allí, con sus huesos sin identificar, sin respeto, al lado del verdugo”, resume Paqui Maqueda, presidenta de Nuestra Memoria y alma de proyectos como El silencio de otros.

Mete el dedo en la llaga del primer reto que han de encontrarse las autoridades: Franco estaba en el altar, junto al creador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera -cuya exhumación ya empieza a moverse-, pero con ellos han estado casi 34.000 personas, según Patrimonio Nacional (hasta 50.000, dicen algunos historiadores). Son fallecidos durante la Guerra Civil, tanto militares como civiles, de los dos bandos, y proceden de unos 480 enterramientos, de todo el territorio nacional. España metida en una fosa común gigante.

Los restos son muy difíciles de identificar, ya que se encuentran entremezclados, unos apilados, otros en columbarios destrozados, en cajas abiertas por la humedad y el paso del tiempo. Un caos que no es sólo una queja de una parte interesada, sino que ha quedado constatado en las revisiones que han hecho en el recinto los equipos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).