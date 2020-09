Exijo la asignatura de ateísmo

I. Ahí no han sido hábiles los negacionistas del coronavirus: si se hubieran presentado como una religión y no como un grupo (pseudo)científico, los medios tendrían que haber sido mucho más tolerantes con ellos y las autoridades sanitarias no podrían haberlos descalificado como han hecho. Como mucho, Fernando Simón hubiera manifestado que respeta la opinión de Médicos por la Verdad, aunque no la comparta. Declararte mensajero de algún dios te garantiza reverencias y miramientos que nunca se otorgan a priori al que sólo habla en nombre de sí mismo.

II. La escuela pública no está para obrar in loco parentis, actuando como una extensión del hogar, sino para lo contrario: para sacar a la infancia de sus casas y socializarla en un entorno que garantice que, se venga de la familia que se venga, todo habitante miembro de un Estado tendrá la formación común mínima, los conocimientos y valores básicos que se consideran necesarios para vivir en la república. El carácter democrático del Estado es el que legitima que la escuela pública no tenga complejos a la hora de actuar con firmeza como tal.

Da igual que en la familia no se valore la alfabetización: al alumno se le va a enseñar a leer; da igual que no se valore el país: al alumno se le va a enseñar su historia, buscando que entienda que forma parte de ese proyecto y no es un adán recién llegado a un centro comercial; da igual que en su familia se practiquen supercherías: esos valores que han demostrado llevar al atraso y al enfrentamiento no tienen cabida en la escuela pública. Esto no convierte al Estado en un Estado totalitario, tan sólo lo ratifica como un Estado político, algo más que un montón de colonos desperdigados por las llanuras del Medio Oeste.