El Gobierno declarará zona de emergencia los territorios afectados por los incendios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que la próxima semana, el día 26 de agosto, el Consejo de Ministros declarará como zona de emergencia aquellas áreas afectadas por la ola de incendios que asola España desde hace más de una semana.

Durante su visita a Jarilla (Cáceres), donde se han quemado estos días 15.000 hectáreas, el líder socialista ha asegurado que una vez se extingan los fuegos y se conozca el impacto económico que deja este capítulo de incendios, el Gobierno se pondrá en marcha para una tarea de reconstrucción que vendrá acompañada de "recursos procedentes del Estado".

Junto a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, Sánchez ha vuelto a remarcar que su Ejecutivo ha puesto todos los recursos disponibles a disposición de las Comunidades Autónomas, quienes tienen la competencias para la prevención y lucha contra los incendios. "Desde el primer momento, el sistema de protección civil y el Gobierno de España ha estado a disposición de la Junta de Extremadura. Y lo vamos a seguir haciendo hasta que se extinga el fuego", ha dicho.

Las palabras de Sánchez podrían ser una respuesta a un polémico tuit del gobierno de Guardiola, donde se señalaba que el Ejecutivo central no estaba satisfaciendo su demanda de medios para combatir esos incendios.

"Hemos podido vehicular todo el mecanismo nacional de respuesta, con la ayuda de otras regiones y activando el mecanismo de protección civil europeo. Esto demuestra que, ante una crisis de estas características, la solidaridad entre territorios y países es fundamental para perimetrar y extinguir esos incendios", ha señalado Sánchez.

Por último, el presidente del Gobierno ha vuelto a defender su propuesta de llevar a cabo un pacto de Estado para combatir las emergencias climáticas derivadas del calentamiento global. Una idea que ya adelantó el pasado sábado durante su visita a otras zonas afectadas por el fuego y que el PP ya ha rechazado.

"Es evidente que el clima está cambiando y que la emergencia climática tiene un mayor impacto ahora. Ante los incendios o las danas sólo vale una respuesta: la unidad institucional. No sólo estamos hablando de responder ante los incendios cuando se producen, sino de preparar a los territorios para que estemos mejor provistos de herramientas para que su impacto sea menor. Si la emergencia climática se agrava, tenemos que convertir las políticas de emergencia climática en políticas de Estado y que nos comprometa a todas las administraciones", ha concluido.