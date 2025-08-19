La presidenta de Extremadura agradece por descuido la ayuda en los incendios a un país europeo que no existe desde 1992

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha protagonizado este martes un curioso descuido durante su comparecencia ante la prensa junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien había acudido a visitar la zona extremeña más afectada por los incendios. Mientras agradecía la ayuda europea, Guardiola ha dado las gracias a un país europeo que no existe desde el año 1992, Checoslovaquia.

La líder regional del PP hablaba del auxilio de otros países europeos en la lucha contra los incendios cuando hizo referencia a los "medios aéreos de Checoslovaquia", un país que desde el 1 de enero de 1993... Son dos: República Checa y Eslovaquia. Es cierto, sin embargo, que ambos han enviado medios para ayudar en la extinción del fuego.

Checoslovaquia, como un solo Estado, existió primero entre 1918 y 1938 y después entre 1945 y 1992, año en el de común acuerdo decidieron volver a la situación anterior a 1918. El 1 de enero de 1993, el entonces Parlamento checoslovaco aprobó la desaparición de un país que daría lugar al nacimiento de dos repúblicas, la Checa y la Eslovaca, los Estados que siguen vigentes a día de hoy.

Mientras la República Checa ha enviado un medio aéreo a la base de Matacán para ayudar en las labores contra los incendios en Castilla y León y Galicia, Eslovaquia ha enviado un helicóptero BlackHawk con capacidad de 3.400 litros que ya opera en el área de La Jarilla, en Cáceres. A Extremadura se han desplazado además 66 bomberos con 21 vehículos procedentes de Alemania.

Este lunes, la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, destacó que España ha recibido el "mayor contingente de ayuda internacional de la historia de nuestro país".