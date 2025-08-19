Gabriel Rufián enumera las mentiras del PP a raíz de los incendios y sentencia con una frase demoledora

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en las afueras del Congreso este miércoles que se celebra sesión de control al Gobierno.

El portavoz en el Congreso de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha saltado en redes sociales a raíz de los bulos que rodean a los incendios que están arrasando a todo el país. El reproche ha ido dirigido exclusivamente al Partido Popular y la lista de mentiras que han protagonizado la política española a lo largo de los últimos años.

"Mintieron con Irak, con la crisis, con las preferentes, con el rescate a la banca, con el Prestige, con el Yak-42, con el Metro de Valencia, con el Alvia de Galicia, con las 7.291 personas abandonadas en las residencias de Madrid, con la DANA y mienten ahora con los incendios", ha enumerado el portavoz de ERC en la red social X ante los reproches que se han vuelto comunes en la oposición liderada por el Partido Popular encabezada por Ester Muñoz que acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de poner "una cortina de humo" con el pacto de Estado para eludir las responsabilidades de los incendios.

Tras ello, Rufián ha sentenciado la lista de los últimos casos de los populares con una frase demoledora: "Saben que cambiar bomberos por toreros es tan criminal como todo lo anterior". Los incendios, de nuevo, sacan a la luz el enfrentamiento político habitual sea cual sea el hecho.

En este caso, la disputa vuelve a cernirse entre las disputas competenciales entre las comunidades autónomas y el Ejecutivo. Los presidentes populares, que gobiernan la mayor parte del territorio, tienen las capacidades para dirigir las operaciones antincendios hasta el nivel dos, decretado en la mayor parte de los incendios. El tres, donde entraría en el mando el Gobierno nacional, todavía no se ha decretado en ninguno de los territorios.