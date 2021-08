Exteriores, sobre los talibanes: "Negociar con ellos no, contactos operativos sí"

via Associated Press

Milicianos talibanes patrullan Kabul, Afganistán.

España prepara la segunda fase de evacuación de los colaboradores afganos que no han podido salir del país y para ello no descarta tener contactos operativos con la nueva cúpula de los talibanes.

En una entrevista en el programa ‘Hora 25’ de Cadena SER, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha adelantado que mantendrán conversaciones con el nuevo poder para facilitar las salidas de civiles.

“Negociar con los talibanes no, no es una palabra. Será necesario tener contactos operativos, no contactos políticos”, ha aclarado.

El ministro ha reconocido que esta nueva fase de las operaciones será compleja sin militares sobre el terreno. Por el momento se desconocen los nuevos planes que se negocian con cautela por la “seguridad de las personas y de los países participantes”.

Colaboradores de EEUU

El titular de Exteriores también ha respondido sobre la llegada de aviones norteamericanos con colaboradores afganos a la base de Rota.

Albares ha anunciado que en los próximos días llegarán un total de 4.000 colaboradores evacuados y que estarán en tránsito en nuestro país durante un máximo de 14 días.