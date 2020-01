Extinguido el fuego en el depósito donde se originó la explosión en la petroquímica de Tarragona

Muy larga ha sido la noche en la empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE), situada en La Canonja, junto a la N-340, en Tarragona. Allí donde ayer se produjo una explosión que se notó hasta a 10 kilómetros a la redonda, donde la onda expansiva dejó un fallecido y ocho heridos, ahora la prioridad es controlar las llamas que quedan vivas y evitar filtraciones de los productos inflamables que guardan sus depósitos.

Según los Bomberos, que tienen 30 dotaciones desplegadas en la zona, a medianoche se ha conseguido extinguir el incendio en el depósito donde se originó la explosión. Ese contenedor está siendo refrigerado, enfriado, para que no haya mayores consecuencias. Ahora, los bomberos desplegados en la “zona caliente” han centrado sus esfuerzos en sofocar el fuego y detener la fuga de un segundo depósito de óxido de propileno, el segundo compuesto más utilizado en la industria química en todo el mundo, “extremadamente inflamable” según Protección Civil. Así, se habla de fuego controlado, pero no extinguido aún.

Este segundo fuego ha provocado que los Bomberos haya ordenado el cese de toda actividad en las siete empresas químicas que rodean la planta siniestrada para evitar daños a causa de una segunda explosión. Un grupo mínimo de trabajadores, en servicios mínimos, están acudiendo en la mañana de este miércoles al polígono, precisamente por estas medidas de seguridad. La zona alberga empresas que están activas las 24 horas.

Los trabajadores de IQOXE de la mañana están llegando ya para dar relevo a sus colegas de la tarde-noche, los que vivieron la explosión hacia las 18.40 horas, pero no están pudiendo acceder a su lugar de trabajo, informa la Cadena SER.

También preocupa la situación de dos de los ocho heridos, que son grandes quemados, y se encuentran ingresados en Barcelona en estado grave. Otros tres de los afectados tienes heridas leves. Se sigue buscando a una persona empleada en la planta, pero sigue sin estar claro si estaba en el recinto en el momento en que se produjo la deflagración.

Hay novedades sobre la única persona fallecida en este suceso, que falleció en su casa por los efectos de la onda expansiva. Según El Periódico, Bombers ha explicado que una plancha metálica fue disparada “como un proyectil” por la detonación y acabó impactando en un edificio situado en la plaza Federico García Lorca del barrio Torreforta, en la ciudad de Tarragona, a unos dos kilómetros del lugar de la explosión.

El impacto de la plancha causó el hundimiento del techo de uno de los pisos del edificio, matando a la persona que se encontraba en la vivienda inferior. El edificio, no obstante, no está en riesgo de derrumbe.

Confinamiento preventivo levantado

Ayer por la tarde, y como medida preventiva, Protección Civil pidió inicialmente el confinamiento de los vecinos de las poblaciones de Tarragona, Salou, Vila-seca, Reus, Constantí, El Morell y La Canonja, aunque hacia las 19.30 horas lo han limitó ya a La Canonja y Vila-seca y dos horas después también lo levantó en esas poblaciones.

No obstante, y de forma preventiva, las autoridades han recomendado a los vecinos que permanecieran en sus casas si veían o notaban humo, aunque no se han cansado de repetir que no era humo tóxico.

¿Y las sirenas?

La explosión deja muchas preguntas en el aire, desde el desaparecido a las causas de la muerte del único fallecido, pasando por el origen del fuego, peso se añade una más: ¿por qué no sonaron las sirenas de aviso? Los vecinos de la zona se han quejado en la prensa catalana y las redes sociales, interrogándose sobre por qué no habían funcionado las sirenas. Este es siempre el primer aviso para que la población se percate de que algo muy grave está sucediendo, que ha sonado en otras ocasiones y de cuyo buen funcionamiento se hacen test semanales.

El alcalde de La Canonja, el municipio donde se produjo la explosión, ha dicho que no sabía por qué no se habían activado y se mostraba indignado. Interior de la Generalitat ha dicho que no sonaron esas sirenas porque, cuando iban a hacerlo, llegó un informe de los bomberos diciendo que no había problemas en la calidad del aire en la zona.

“Ni han sonado las sirenas ni han pasado coches o personas informando de lo ocurrido. Ha pasado casi una hora hasta que han avisado públicamente de que estaba todo controlado”, sostiene una vecina en declaraciones a 20 minutos, aunque afirma también que ha podido ponerse en contacto con personas del ayuntamiento que le han informado rápidamente de la situación y ha podido alertar a los vecinos desde las redes de la asociación.