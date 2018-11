Al menos 22 muertos y otros 22 heridos en la explosión cerca de una planta química en China

Al menos 22 personas han muerto y otras 22 han resultado heridas en una explosión ocurrida cerca de una planta química en la ciudad china de Zhangjiakou, en la norteña provincia de Hebei, han informado las autoridades locales.

La cuenta oficial del gobierno de Zhangjiakou en Weibo, el Twitter chino, ha precisado que la explosión se produjo a las 00.41 hora local de este miércoles (16.41 horas GMT del martes) y que los heridos fueron trasladados al hospital.

El suceso ocurrió al estallar un camión de transporte de productos tóxicos que estaba esperando para acceder al recinto de la fábrica de la Hebei Shenghua Chemical Industry en Zhangjiakou, a unos 150 kilómetros al noroeste de Pekín, según un funcionario local citado por el rotativo oficial Diario del Pueblo.

El fuego causado por la explosión prendió en 38 camiones y otros 12 vehículos, aunque la televisión pública CGTN aseguró a través de su Twitter que el incendio ya ha sido controlado.

Las fotografías publicadas en redes por el Diario del Pueblo muestran vehículos calcinados, así como una espesa nube de humo negro en un recinto cercado. El viceministro de Gestión de Emergencias, Fu Jianhua, se ha desplazado al lugar del suceso.

Zhangjiakou será una de las tres sedes, junto a Pekín y Yanqing, de los Juegos Olímpicos de Invierno que China prepara para 2022, y allí se desarrollarán las competiciones de esquí y biatlón.