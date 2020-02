Fani y Christofer sorprenden con la última decisión sobre su relación

El teleoperador le pidió matrimonio con un anillo de diamantes. “Ya me lo había pedido en 2016 en Torrevieja, ahí nos hicimos pareja de hecho”, recuerda Fani, a quien le gustaría que la boda “durara dos días”. “Al final será como ella quiera”, admite Christofer.

Antes de que llegue el enlace la pareja deberá superar la distancia que supondrá la participación de ella en Supervivientes. Aunque ella ha querido aclarar que no volverá a traicionarle, Christofer no las tiene todas consigo: “Me da miedo que Fani me sea infiel”. “Me ha dicho que permanezca siempre a 50 metros de los chicos”, cuenta su novia. Puedes leer más detalles aquí.