Fani puso los ojos en blanco cuando este jueves, en el estreno de Supervivientes 2020 (Telecinco) Jorge Javier Vázquez puso un vídeo en el que hablaba con sus compañeros sobre su relación con Christofer tras La isla de las tentaciones.

“En la vida jamás se lo volveré a hacer”, aseguró sobre su infidelidad con el soltero Rubén. La concursante también afirmó que Christofer es el amor de su vida, algo que cuestionaron algunos de sus compañeros bajo el argumento de que si realmente lo es no le hubiera puesto los cuernos.

En el vídeo se podía ver que Fani acababa hundida y llorando. “He estado con medicación porque yo no me perdono lo que me he hecho”, reconocía a Jaime Ferre.

“No puedo más”, aseguró en directo desde la palapa tras ver esas imágenes. “Es muy duro que continuamente te lo estén recordando y diciendo y todos los días, y las 24 horas del día, cuando él y yo hemos vuelto, estamos superbien, volvimos hace meses y siguen, y siguen y siguen. La gente no es capaz de dejarme seguir y conocerme a mí, se quedan estancados en lo que pasó”, se lamentó.

“Si pudieras pedirle algo a tus compañeros que van a convivir contigo, ¿qué sería?”, le preguntó el presentador. “Que no me hablen del tema, por favor. Que me conozcan como soy [...] Que me dejen avanzar”, reclamó la concursante, que fue muy aplaudida. Puedes ver el momento completo aquí.