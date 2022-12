Ni fue el 25 de diciembre ni el año 1: lo que se sabe sobre el nacimiento de Jesús en ¿Belén?

VINCENZO PINTO via Getty Images

Las referencias escritas que constaten lo pasado hace casi 2023 años son escasísimas y confusas. De los cuatro evangelistas, sólo Mateo y Lucas -no Marcos ni Juan-, hablan del momento en que vino al mundo el mesías. Juntos, sus relatos son llamados los evangelios de la infancia de Jesús, pero no pueden entenderse como un cuerpo común, porque las diferencias entre ambos relatos son notables. El historiador sevillano Francisco Díaz recuerda que estos textos fueron escritos entre los años 85 y 90 después de Cristo, un tiempo en el que “no quedaban vivos muchos de quienes conocieron a Jesús de pequeño o escucharon al menos sus andanzas de entonces”. No tienen, pues, “fuentes de primera mano”. Y sostiene que hay investigadores que coinciden en que los capítulos sobre los primeros años de Jesús fueron añadidos cuando ya estaba contado su peregrinar, su muerte y su resurrección. ¿Por qué? “Suele hacerse para completar las historias de los grandes hombres de la Historia, cuando falta. Que se rellenan esos años”, indica.