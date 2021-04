Federico Jiménez Losantos desvela a quién va a votar el 4 de mayo en Madrid

Federico Jiménez Losantos, de 69 años, ya se ha vacunado. El presentador de Es La Mañana, en esRadio, ha contado en la sección dedicada a las noticias del corazón cómo fue ese momento.

El locutor ha afirmado que se vacunó en el Hospital Enfermera Isabel Zendal “en diez minutos” y a eso de las dos de la tarde. Losantos ha contado que no había nada de cola: “Y el sitio es impresionante. Es gigantesco. ¿Cómo pudieron hacer eso en cuatro meses? Con una factura tan bonita”.

Sobre si duele el pinchazo, Losantos ha dicho que no: “Había dormido mal esta noche porque jugaba el Madrid y no lo veía claro. Me tiré tres horas de siesta y salí nuevo. Me vi tres episodios de Ley y Orden y dos de Traces, que es la nueva de Filmin, ohh, os va a gustar mucho”.

Por la noche parece que sí le hizo algo de efecto “pero como la vacuna del catarro” con la que “no duermes bien por estás agitado”: “Pero esta mañana digo ‘voy a sacar mi lado femenino’ y en lugar de quedarme en casa que es lo que hacemos los tíos voy a ir aunque esté mal y como venía a trabajar ya me he puesto bien”.

Losantos ha narrado que se vacunó con AstraZeneca y que le da igual una que otra y ha definido la organización de la vacunación como “perfecta” y “rápida”. El locutor ha criticado que “lo que está pasando antes con AstraZeneca y ahora con Janssen es un atentado contra la salud pública por parte de la burocracia, ahora de Estados Unidos antes de Europa, como no ha habido nunca”.

El narrador radiofónico también ha criticado el tratamiento que los medios de comunicación han hecho de los trombos y de las vacunas.

“Ponen trombo y luego aclaran que ya veremos de qué va. Pero ponen ‘trombo AstraZeneca’ y ya tienen mil likes o mil clickbait. ¿Click? Clock, les daba yo. Un caso ha habido, de una autopsia, en Estados Unidos y dos en Europa. Eso es todo. Sobre millones de gente que se ha vacunado”, ha señalado Losantos.

El presentador ha definido como “repugnante” el papel de algunos medios a la hora de informar de los trombos de las vacunas.

Ya de vuelta a su vacunación, Losantos ha afirmado que “muy bien” y ha alabado al Zendal. Justo después, ha contado a quién va a votar en las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo: “Por supuesto, yo iba a votar a Ayuso. Sólo votaré a Monasterio si es necesario para que tenga grupo pero vamos, después del Zendal, la pena es no poder votar diez veces. Votaría diez, ¡cien!”.

Puedes verlo aquí en el 8:27.