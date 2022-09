Preguntan a Feijóo por el aborto tras las palabras de Ayuso y este se va por las ramas

El Consejo de Ministros dio este martes luz verde al proyecto de reforma de la ley del aborto , cuyo objetivo es blindar la interrupción del aborto en la sanidad pública y por el que las jóvenes de esta edad ya no necesitarán el consentimiento para interrumpir su embarazo voluntariamente, por lo que se suprime el requisito que incorporó en 2015 el PP en su modificación de la ley vigente de 2010.

🔴 @NunezFeijoo en La @BrujulaOndaCero : "El aborto es toda una discusión. Toca temas éticos, morales e incluso filosóficos... Yo soy perfectamente consciente de que el PSOE debería sentarse con el PP y hablar de este tema. Pero no se ha hecho así." pic.twitter.com/7TrveoqrBs

“Soy perfectamente consciente de que la Unión Europea, todos los Estados, no puedo asegurar si Polonia, sí o no, pero el resto de Estados, tienen una ley de plazos”, ha dicho. “Yo soy perfectamente consciente de que el aborto, lo lógico, es que el partido socialista se sentase con el partido popular”, para ver qué van a hacer “con esto” y ver las diferencias entre uno y otro. “Pero no se ha hecho así”, ha destacado.